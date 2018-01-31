Какая недвижимость облагается налогом по кадастровой стоимости

Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость в отношении отдельных видов недвижимого имущества, к которым отнесены:

административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;

нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, или документами технического учета предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Орган исполнительной власти субъекта РФ не позднее 1-го числа очередного налогового периода определяет на этот налоговый период перечень вышеназванных объектов недвижимого имущества.

Налогообложение объектов недвижимого имущества в рамках 378.2 НК должно основываться на принципах достоверности и объективности информации об объектах недвижимого имущества и преобладания экономической сущности над формой.

В этой связи если здание (строение, сооружение) безусловно и обоснованно определено административно-деловым центром или торговым центром (комплексом) и включено в Перечень, то все помещения в нем, принадлежащие одному или нескольким собственникам, подлежат налогообложению исходя из кадастровой стоимости помещений независимо от включения (или отсутствия) этих помещений в Перечне.

В случае если определена кадастровая стоимость здания, в котором расположено помещение, являющееся объектом налогообложения, но при этом кадастровая стоимость такого помещения не определена, налоговая база в отношении этого помещения определяется как доля кадастровой стоимости здания, в котором находится помещение, соответствующая доле, которую составляет площадь помещения в общей площади здания.

Если здание (строение, сооружение) не признается административно-деловым центром или торговым центром (комплексом), то зарегистрированные в ЕГРН нежилые помещения в этом здании включаются в Перечень исходя из назначения, разрешенного или фактического использования нежилых помещений с учетом условия, установленного пунктом 5 статьи 378.2 НК, при котором фактическим использованием нежилого помещения для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания признается использование не менее 20% этого нежилого помещения одновременно для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания.

Эти и другие нюансы налогообложения имущества, внесенного в Перечень, Минфин пояснил в письме от 24.11.2017 N 03-05-04-01/77887, которое доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-21/195 от 11.01.2018.