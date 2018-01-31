Сколько придется заплатить за оформление через нотариуса дарения части квартиры

В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 НК за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество уплачивается государственная пошлина физическим лицом в размере 2 000 рублей.

Вместе с тем сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 333.24 НК за удостоверение прочих договоров, предмет которых подлежит оценке, уплачивается госпошлина в размере 0,5% суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 000 рублей.

Таким образом, учитывая, что удостоверение сделок (договоров) по отчуждению (продаже, дарению) долей в праве общей собственности на недвижимое имущество требует обязательного обращения к нотариусу, то за совершение данного действия должна уплачиваться госпошлина (нотариальный тариф) в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 333.24 НК.

При исчислении размера госпошлины за удостоверение договоров, подлежащих оценке, принимается сумма договора, указанная сторонами, но не ниже суммы, определенной в соответствии с подпунктами 7 - 10 пункта 1 статьи 333.25 Кодекса.

Для исчисления размера государственной пошлины (нотариального тарифа) за нотариальное удостоверение договора дарения части квартиры может применяться по выбору плательщика кадастровая или рыночная стоимость указанного имущества.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-03/1828 от 17.01.2018.