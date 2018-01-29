ФНС приготовила для нас анкету на 16 вопросов

ФНС России просит налогоплательщиков принять участие в опросе, чтобы узнать, сколько компании тратят ресурсов на исполнение налоговых обязательств. В анкете 16 вопросов. Респондентам предлагается оценить, сколько времени компания тратит на подготовку и сдачу налоговых деклараций, уплату основных налогов, а также выявить возможные слабые стороны, связанные с исполнением процедур для возмещения НДС и выездными налоговыми проверками. Участники опроса могут не только назвать самые трудозатратные действия, но и их причины.

Анкетирование продлится до 1 апреля 2018 года. Все ответы будут проанализированы и учтены в дальнейшем для повышения качества налогового администрирования и улучшения деловой среды, обещают налоговики.

Учтите, что участие в опросе требует указания ИНН организации и года её образования.