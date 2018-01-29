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ПФР просит сдать СЗВ-СТАЖ раньше

Срок сдачи формы СЗВ-СТАЖ за 2017 год — до 1 марта 2018 включительно. Однако у ПФР свой взгляд на этот вопрос. «Пенсионщики» намерены равномерно распределить нагрузку на приемный комплекс.

Так, в частности, на сайте отделения ПФР по Тамбовской области опубликован график сдачи формы СЗВ-СТАЖ страхователями региона.

Свой график разработали и в отделении ПФР по Еврейской АО.

Судя по документам, срок сдачи отчета для некоторых работодателей завершается в конце января 2018, то есть на 2 месяца раньше законодательно установленного срока.

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6 мнений
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Аноним
, Орел
А я сдала досрочно, чую будут проблемы с приемным комплексом, как всегда. Забавно, но в графике мне сроки по январю поставили. 1с норм заполнила, одну ошибку я нашла только из 100 человек.
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Аноним
, Тольятти
счас бегу и волосы по ветру! Они еще принимать будут полгода! Когда мы заметим что ПФ старается, тогда и будем заранее нести! Срок - есть срок!
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