ПФР просит сдать СЗВ-СТАЖ раньше

Срок сдачи формы СЗВ-СТАЖ за 2017 год — до 1 марта 2018 включительно. Однако у ПФР свой взгляд на этот вопрос. «Пенсионщики» намерены равномерно распределить нагрузку на приемный комплекс.

Так, в частности, на сайте отделения ПФР по Тамбовской области опубликован график сдачи формы СЗВ-СТАЖ страхователями региона.

Свой график разработали и в отделении ПФР по Еврейской АО.

Судя по документам, срок сдачи отчета для некоторых работодателей завершается в конце января 2018, то есть на 2 месяца раньше законодательно установленного срока.