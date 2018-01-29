ПФР просит сдать СЗВ-СТАЖ раньше

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:от господа сегодня пришло. взносы в пфр. Взыскание налогов и ...
Аноним, Вы писали:от господа сегодня пришло. взносы в пфр. Взыскание налогов и сборов, включая пе...
twain, Вы писали:совершенно верно . какой смысла тратить время ?? письмо по ТКС...
> почему директорам не спится а мне показалось " почему директорам ...
Вот господа сегодня пришло. взносы в пфр. Взыскание налогов и сборов, включая пени, Акт органа, о...
А чтобы не после каждого абзаца рекламу ставить? Маловато ее совсем. Вы ж там , наверно, не доеда...
Самарская область. Сдала ещё 15 января. До сих пор не приняли. Говорят, ждите...
Да уж... Минкомсвязи на вас не хватает
Мне как-то и в час ночи директор звонил. Ему показалось, что с расчетного счета куда-то 300 тысяч...
Lizavetta, Вы писали: А тут бухгалтер такой подкатывает- сделаю ту же
работу но дешевле)&nb...
Вот представьте у меня егаис Меркурий, какие праздники?? Скоро будет егаис по табаку, тогда вообщ...
А нам вообще срок поставили 20 января! Это Вологодская область. Типа, бросайте НДС и делайте СЗВ-...
счас бегу и волосы по ветру! Они еще принимать будут полгода! Когда мы заметим что ПФ старается, ...
В 21.00 звонок: "Скажите, а сколько у нас там на расчетном счете? А кому мы сегодня платили?". Эт...
Здравствуйте.Подскажите, нужно ли указывать участников студ. отрядов в разделе 3, если сумма выпл...
На месяц, раньше срока! а не на два
А я сдала досрочно, чую будут проблемы с приемным комплексом, как всегда. Забавно, но в графике м...
Данная программа проверяет логику составления отчета. А в ИФНС проверяют со своей базой и по свои...
Кому какое дело до этого графика? Он законной силы не имеет.
4890494335797775 мошенник 89607541569
Лапотники, а еще обижаются когда играть с ними никто не хочет.
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:всем добрый день.помогите разобраться, в СЗВ-СТАЖ надо указыв...
По всякому. Кто-то старается решать всё в рабочее время, кто-то звонит и в неурочное время, но из...
подскажите сзвм-стаж и одв-1 сдают бухгалтера или кадровые работники? В чьи должностные об...
У меня почему-то не подтягиваются итоги за прошлый отчетный период(9 месяцев), расчет F5 не помог...
Аноним, Вы писали:всем добрый день.помогите разобраться, в СЗВ-СТАЖ надо указывать периоды нахожд...
4182 6000 6437 0322 - мошенник!!! Взламывает страницы в ВК, просит перевести несколько...
Ха-ха) Если бы работодатель был готов платить в два раза больше - он бы нанял
специалиста со сто...
а есть сотрудники у которых через каждые 3 дня то административный отпуск...то еще что нибудь..
А подскажите сзвм-стаж и одв-1 сдают бухгалтера или кадровые работники?
Еще заметила, в 3 разделе тоже есть корректировочный номер, и если Вы сдаете корректировку ...
Может быть у Вас указан тариф разный .003(привед.тариф)=2 стр.003(привед.тариф)=4
Что это за законы, если ими можно вертеть то так, то этак? Это говорит о профессионализме законод...
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающей
300 000 рублей за расчетный...
Цитата: "а деньги оседают в карманах бенефициаров."Обнаглел народ. Деньги стал копить. Да за тако...
1 % за 2017 в 2018 г платим до 1 июля или до 1 апреля?
На месяц, раньше срока! а не на два