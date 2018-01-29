Главбух на связи всегда – и днем, и ночью

Участники нашей группы на Фейсбуке обсуждают вопрос взаимодействия бухгалтера со своим работодателем. У руководителя периодически возникают вопросы к главбуху. В какое время уместно задать их?

Девочки, я так... спросить.... Это только я такая счастливая, или нам всем работодатели могут позвонить за полночь или в выходной? - Марика Стигнеева

Бухгалтеры отмечают, что нередко приходится обсуждать рабочие вопросы в нерабочее время – поздно вечером, в выходные, во время отпуска.

А как у вас?