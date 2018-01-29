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Главбух на связи всегда – и днем, и ночью

Участники нашей группы на Фейсбуке обсуждают вопрос взаимодействия бухгалтера со своим работодателем. У руководителя периодически возникают вопросы к главбуху. В какое время уместно задать их?

Девочки, я так... спросить.... Это только я такая счастливая, или нам всем работодатели могут позвонить за полночь или в выходной?

- Марика Стигнеева

Бухгалтеры отмечают, что нередко приходится обсуждать рабочие вопросы в нерабочее время – поздно вечером, в выходные, во время отпуска.

А как у вас?

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Мнения
 
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3 мнения
Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург
По всякому. Кто-то старается решать всё в рабочее время, кто-то звонит и в неурочное время, но извиняется, а некоторые звонят в любое время. Таких стараюсь вразумить.
У меня не все работы в офисе и полный день. Была работа два раза в неделю, директор просил, чтобы в его рабочее время мне не звонили с других работ, но сильно не наезжал, если вдруг кто-то из них подъезжал к офису по своим делам.
Один любил звонить с утра, когда ехал на работу, а я ещё спала, отучила более-менее.
Клерк
ti605
, Краснодар

В 21.00 звонок: "Скажите, а сколько у нас там на расчетном счете? А кому мы сегодня платили?". Это при том, что я не бухгалтер на банке, а главбух. В целом знаю, что там происходит в банке, но подробно все платежи помнить не могу (платежей очень много).

И такие звоночки стали часто.

Перестала брать трубку в нерабочее время. Аккуратно объяснила, что этот телефонный номер я в нерабочее время с собой не ношу. Вроде подействовало.

Клерк
kiv.74
, Барнаул
Мне как-то и в час ночи директор звонил. Ему показалось, что с расчетного счета куда-то 300 тысяч исчезли. Пришлось зайти в Бизнес-Сбербанк онлайн(пароль был только у меня и приходил на мой телефон). Зашла, деньги на месте. Отзвонилась. Ему якобы смс пришло о списании денег с расчетного счета.
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