Как быстро пожаловаться на задержку зарплаты

Пользователи мобильного приложения Роструда «Я — инспектор» теперь могут пожаловаться на работодателя, задерживающего выплату заработной платы. У приложения «Я — инспектор» появились новые функции. Теперь, пользуясь ими, можно передать информацию о задержке и других нарушениях, касающихся выплаты заработной платы, в Роструд.

После обновления в приложении появились темы «Задерживают зарплату», «Произведены удержания из заработной платы», «Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни», «Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством».

Кроме того, сотрудники предприятий теперь могут со своего телефона направить заявление о сокрытии работодателем несчастного случая.