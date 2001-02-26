Росфинмониторинг требует от бухгалтерских и юридических фирм подключения к личному кабинету

Росфинмониторинг опубликовал Информационные сообщения, в которых пишет о необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг к личному кабинету на своем официальном сайте.

В сообщениях ведомство ссылается на статью 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и на Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

Согласно Правилам, доступ лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг к информации о перечне осуществляется только через личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга.

Порядок подключения к личному кабинету указан в сообщениях ведомства.

Следует отметить, что согласно статье 7.1 закона 115-ФЗ не все бухгалтерские и юридические фирмы обязаны заводить личные кабинеты. Под действие этой статьи попадают только те организации и ИП, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.



Однако об этом Росфинмониторинг в своих сообщениях умолчал.