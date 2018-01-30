Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

С декабря 2017 изменился порядок начисления районного коэффициента

Постановлением Конституционного суда РФ № 38-П от 07.12.2017 взаимосвязанные положения статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 ТК признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования они не предполагают включения в состав МРОТ (МЗП в субъекте РФ) районных коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Таким образом, с декабря 2017 районный коэффициент к заработной плате в размер 15% будет начислен сверх МРОТ. Об этом сообщает ГИТ Курганской области.

Районный коэффициент относится к компенсационным выплатами и до 07.12.2017 входил в МРОТ, напомнили в ГИТ.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Новости директору
 
Во сколько обойдется государству ускоренное повышение МРОТ
 
Бухгалтерские новости
 
Утвердили МРОТ на 2018
 
Бухгалтерские новости
 
Жители северных регионов требуют, чтоб районный коэффициент не включался в «тело» МРОТ
 
Трудовые новости
 
Минтруд выступил за изменение подхода к северным надбавкам
 