С декабря 2017 изменился порядок начисления районного коэффициента

Постановлением Конституционного суда РФ № 38-П от 07.12.2017 взаимосвязанные положения статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 ТК признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования они не предполагают включения в состав МРОТ (МЗП в субъекте РФ) районных коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Таким образом, с декабря 2017 районный коэффициент к заработной плате в размер 15% будет начислен сверх МРОТ. Об этом сообщает ГИТ Курганской области.

Районный коэффициент относится к компенсационным выплатами и до 07.12.2017 входил в МРОТ, напомнили в ГИТ.