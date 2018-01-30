Профсоюзы, работодатели и Правительство подписали соглашение

Накануне в Кремле состоялась церемония подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2018–2020 годы.

Документ подписали председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин, Министр труда Максим Топилин.

Соглашение устанавливает принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне на ближайшие три года и прямо затрагивает интересы более чем 70 миллионов россиян, занятых в различных секторах экономики.

«Сегодня период рецессии в экономике страны пройден, по ряду отраслей, в том числе в промышленности, в сельском хозяйстве, наблюдается рост, и перед нами стоит общая задача обеспечить его долгосрочный устойчивый характер, в целом вывести экономику на позитивную траекторию и, что принципиально важно, обеспечить рост реальных доходов наших граждан.

Нужно помнить: экономические результаты, конечно, не приходят сами по себе, это результат труда людей. И залог эффективности нашей экономики, дальнейшего наращивания её конкурентоспособности – это, безусловно, достойные условия для этого труда, повышения его производительности, применение современных технологий и оборудования, развитие человеческого капитала, который в современном мире становится всё более значительным фактором», - заявил Владимир Путин.

Президент напомнил, что принято решение с 1 мая этого года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, который составляет 11 163 рубля.

«Повышение эффективности нашей экономики через развитие трудового потенциала – это большая комплексная задача, которая требует тесного взаимодействия общества, бизнеса, государства и их готовности искать и находить баланс интересов. Рассчитываю, что новое генеральное соглашение будет опорной точкой такого баланса, а его выполнение всеми сторонами: и работодателями, и профсоюзами, и Правительством, – покажет пример надёжного социального партнёрства», - отметил глава государства.

Новое Генеральное соглашение содержит семь разделов, в которых определены совместные действия социальных партнеров в следующих областях:

экономическая политика;

заработная плата, доходы и уровень жизни населения;

развитие рынка труда и содействие занятости населения;

социальное страхование, социальная защита, развитие отраслей социальной сферы;

условия и охрана труда, промышленная и экологическая безопасность;

социально-экономические проблемы развития регионов России, в том числе районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

развитие социального партнерства и координация действия Сторон Соглашения.