Как иностранцу уплатить патент по НДФЛ и что с ним делать работодателю

УФНС России по Республике Адыгея рассказало о том, как иностранным гражданам уплачивать ежемесячные платежи НДФЛ по полученному патенту и как считать этот налог работодателям этих граждан. Алгоритм уплаты и расчета может пригодится налоговым агентам из других регионов.

На территории Республики Адыгея с 1 января 2018 года сумма ежемесячного фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц составляет 3500,14 рублей.

Для расчета суммы фиксированного авансового платежа по НДФЛ размер фиксированных авансовых платежей, установленный п.2 ст. 227.1 Налогового кодекса РФ умножается на коэффициент-дефлятор, утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 30.10.2017 года №579 на 2018 год, и региональный коэффициент (Закон Главы Республике Адыгея от 01.12.2017 года №107), т. е. 1200 руб. х 1,686 х 1,73 = 3500,14 руб.

Фиксированный авансовый платеж по налогу уплачивается иностранным гражданином по месту осуществления им деятельности на основании выданного патента до дня начала срока, на который выдается (продлевается), переоформляется патент (п.4 ст. 227.1НК РФ).

В платежном документе указывается наименование платежа "Налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа".

При заключении трудового или гражданско-правового договора работодатель, признаваемый налоговым агентом по НДФЛ на основании п. 1 ст. 226 НК РФ, будет удерживать с иностранного гражданина НДФЛ с начисленного вознаграждения, но Налоговый кодекс предоставляет возможность уменьшить эти суммы.

Для этого иностранный гражданин вправе подать заявление работодателю с приложением платежных документов, подтверждающих уплату фиксированных авансовых платежей по НДФЛ. На основании этого заявления работодатель направляет в налоговый орган по месту учета заявление о выдаче уведомления о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей. УФНС обращает внимание, что Налоговым кодексом не предусмотрен возврат излишне уплаченных фиксированных авансовых платежей по НДФЛ в налоговом органе, поэтому чтобы избежать двойного налогообложения иностранный гражданин должен обращаться после заключения трудового договора к работодателю для уменьшения исчисляемых сумм НДФЛ.

В случае подтверждения факта получения патента и заключения трудового договора иностранным гражданином, а также уплаты фиксированных авансовых платежей налоговый орган выдает указанное уведомление работодателю, поэтому корректное оформление платежного документа (полное указание фамилии, имени, отчества; КБК, ОКТМО, назначения платежа и других необходимых реквизитов), а также своевременная и полная уплата фиксированного авансового платежа для иностранного гражданина имеют существенное значение.