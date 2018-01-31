Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

На «Клерке» новый блог. Там все про онлайн-кассы и ОФД

Подписывайтесь на блог «Онлайн-кассы и Платформа ОФД».

Там все главное по вопросам работы с кассами, операторами фискальных данных, передаче данных с ККТ в ФНС, по новым инструментам аналитики бизнеса.

Там уже три первых поста:

— про брендирование чека;

— про статистику онлайн-касс по нашим новогодним покупкам;

— про выгодные предложения для клиентов ОФД.

Чтобы не пропустить все важные новости про онлайн-кассы, подписывайтесь на блог в этом списке:

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