На «Клерке» новый блог. Там все про онлайн-кассы и ОФД

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Там все главное по вопросам работы с кассами, операторами фискальных данных, передаче данных с ККТ в ФНС, по новым инструментам аналитики бизнеса.

Там уже три первых поста:

— про брендирование чека;

— про статистику онлайн-касс по нашим новогодним покупкам;

— про выгодные предложения для клиентов ОФД.

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