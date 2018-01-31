Налоговики предлагают добровольно пересчитать налоги при заниженных ценах в сделках между взаимозависимыми

Управление ФНС по Ульяновской области предлагает налогоплательщикам самим скорректировать обязательства при применении заниженных цен в сделках между взаимозависимыми лицами.

Согласно ст. 105.3 Налогового кодекса РФ налогоплательщики вправе самостоятельно скорректировать свои налоговые обязательства в связи с применением цен в сделках между взаимозависимыми лицами, не соответствующих рыночному уровню, благодаря чему избежать привлечения к ответственности за налоговое правонарушение.

У налогоплательщиков есть возможность самостоятельной корректировки налоговой базы и сумм налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц в случае применения в сделках с взаимозависимыми лицами цен, не соответствующих рыночному уровню.

Согласно пункту 1 статьи 129.3 Налогового кодекса РФ неуплата или неполная уплата налогоплательщиком сумм налога в результате применения в целях налогообложения в контролируемых сделках коммерческих и (или) финансовых условий, не сопоставимых с коммерческими и (или) финансовыми условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми, влечет взыскание штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 30 000 рублей.

Самостоятельная корректировка налоговой базы в случаях применения не рыночных цен по сделкам с взаимозависимыми лицами будет свидетельствовать о добросовестном исполнении налогоплательщиком своих обязанностей и не будет являться основанием для проведения проверок налоговым органом.

Сумма недоимки, выявленная налогоплательщиком самостоятельно по результатам произведенной корректировки, должна быть погашена в срок не позднее даты уплаты налога на прибыль организаций (налога на доходы физических лиц) за соответствующий налоговый период. При этом за период с даты возникновения недоимки до даты истечения установленного срока ее погашения пени на сумму недоимки не начисляются.

Корректировки по налогу на добавленную стоимость и налогу на добычу полезных ископаемых отражаются в уточненных налоговых декларациях по каждому налоговому периоду, в котором произошло отклонение цен, представляемых одновременно с налоговой декларацией по налогу на прибыль организаций (налогу на доходы физических лиц).