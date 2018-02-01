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Сегодня крайний срок для сдачи деклараций по земельному и транспортному налогам за 2017

Не позднее 1 февраля 2018 года организации обязаны представить налоговые декларации по земельному и транспортному налогам за 2017 год. Декларации представляются в налоговый орган по месту нахождения земельных участков и транспортных средств.

Форма декларации по земельному налогу утверждена приказом ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@. Впервые по такой форме декларация представляется начиная с отчетности за 2017 год.

В новой форме декларации исключены:

  • обязанность заверять декларацию печатью налогоплательщика;
  • необходимость указания ОКВЭД налогоплательщика;
  • положения, относящиеся к индивидуальным предпринимателям. 

Декларация по транспортному налогу утверждена приказом ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@.

При заполнении деклараций можно использовать опубликованные контрольные соотношения показателей форм налоговых деклараций по транспортному и земельному налогам (письма ФНС России от 03.03.2017 №БС-4-21/3897@ и от 13.07.2017 №БС-4-21/13656@).

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