Законопроекты об амнистии капиталов рассмотрят в ускоренном режиме

Депутаты планируют рассмотреть законопроект о продлении сроков амнистии капиталов на следующей неделе. Об этом было заявлено 31 января по итогам дополнительного заседания Совета Государственной Думы (т.е. заседание специально было созвано для рассмотрения этого пакета документов).

Законопроекты будут рассмотрены в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 7 февраля, и затем на этой же неделе в пятницу их примут во втором и третьем чтении. Об этом уверенно сообщил первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков. Новые законы должны вступить в силу уже с 1 марта.

Председатель Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что на встрече с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы Президент России Владимир Путин рассказал об обращениях представителей бизнеса с просьбой о продлении сроков амнистии капитала. И обсуждаемые законопроекты были подготовлены по итогам этой встречи.

Если раньше средства выводились из страны, поскольку многие считали, что за рубежом они защищены лучше, то сейчас пришло понимание обратного, заявил Макаров.

«Государство не хочет, чтобы люди стали правонарушителями и чтобы создавались поводы для преследования наших бизнесменов за границей, где попытки ограничить российские капиталы сегодня – обычный опыт, - добавил он. - Закон позволяет не только продекларировать, но и защитить наших граждан и бизнес в рамках обмена, который идет между налоговыми органами».

Макаров привел в пример Кипр, где «были закрыты десятки тысяч российских компаний и банковских счетов». «Бизнес говорит: да, мы не продекларировали, но мы закрыли свои компании. Дайте нам возможность указать в декларациях не только счета, которые у нас существуют, но и те, которые мы закрыли, но не указали», - сказал председатель Комитета по бюджету и налогам.

Председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко отметил поддержку данной законодательной инициативы тремя фракциями, а также от имени фракции ЛДПР обратил внимание на то, «что это второй шанс для нашего бизнеса вернуть капиталы в Россию». По его словам, «третьего шанса может не быть, а ситуация будет только хуже и хуже». Депутат призвал всех «одуматься и 1 марта 2018 года все капиталы вернуть».