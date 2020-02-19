Если сделка была между родственниками, вычет не предоставят

не сдают баланс потому, что мусорная конторка. Т.е. Вы считаете, что небольшая фирмочка, не имею...
Зря тратят время. После того,что творят банки с нашими вкладами, никакой дурак сюда не придёт...
Посылайте их в эротическую пешую прогулку :) И послушайте в ютубе - есть "Правовед ТВ" интересног...
подскажите, в ноябре уволилась сотрудница - пенсионерка, была подана сзв-стаж (не назначение пенс...
не сдают баланс потому, что мусорная конторка. Если организация имеет кредит, числится в каких ни...
Ребята бегите из СБЕРБАНКА!!! Это худший банк в нашей стране!!!!
Прошу прощения, отвечала Алле про назначение платежа, а ответ почему-то ушёл не туда((( В о...
кто не столкнулся с беспределом, расскажите Я не сталкивался. ИП с 2007 года. Первые годы ходил в...
Очень странно себя ведёт ЦБ. Президент дал льготу иностранному капиталу, но при такой полит...
Здравствуйте что именно не сдается из обмундирования вкпо по истечению срока носки?
у нас с ПФР рассылку прислали про СЗВ-стаж так просто скопировали весь закон . Читайте и учитесь ...
Московская 22 налоговая не очень любит общаться по телефону и очень не любит возвращать деньги. В...
Добрый день!заполняю СЗВ - СТАЖ возникли вопросы, помогите пожалуйста:1. работник/ директор...
Почему меняют формы в отчетном периоде??????????????????????
Амнистия началась с утра, сегодня. О Боже, Франция заняла первое место по инвестированию в нашу э...
yante, Вы писали: Это просто удар по банковской системе - народ и так не сильно верил, а те...
Только вот налоговая приняла платёж за имущественный налог в 1000 раз меньше выставленного....
Над.К, Вы писали:Освобожден от кассы до 01.07.2019? Даесли приходят деньги на р/счет от ИП? Нет ...
Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Этим людям не чего терять, кроме своих долгов, которые...
Освобожден от кассы до 01.07.2019? Даесли приходят деньги на р/счет от ИП? Нет
Очень неприятно, то как относятся к бухгалтерам в целом. Недобросовестные "бизнесмены" нанимают д...
"Если вы каждый месяц будете откладывать понемногу, то уже через год с удивлением обнар...
Добрый день, а нужно ли все-таки пробивать чеки, если приходят деньги на р/счет от ИП?
5244 6874 0671 6596 мошенник
На днях было в налоговой. Женщина звонила по телефону и пыталась разобраться, почему с неё сняли ...
Аноним, Вы писали:Уж не первый год перевожу на карточку со счета ИП на личное потребление. Вообще...
Добрый день! ИП на ЕНВД без работников- розничная торговля. Освобожден от кассы до 01.07.2019?
Спасибо! Прекрасная статья! Экономить можно весело ))) И, кстати, использовать несколько способов...
Главное что сейчас мы наблюдаем в банковской и не только сфере- это разрушение всех самых главных...
Аноним, Вы писали:Прочла название статьи и думала, что узнаю что-то важное.Форма отчетности новая...
Да сама процедура приема отчетности, хоть вот по РСВ, это что, не беспредел? А штрафы за каждую з...
Прочла название статьи и думала, что узнаю что-то важное.Форма отчетности новая. Вопросы к заполн...
Нет формы "более лучше". Или "лучше" , или "более хорошо". "Более лучше" - это мем. Про Свету&n...
И как же при таком тотальном контроле Ролдугин миллиарды баксов в оффшор отогнал? Удивительно
Что не начислять? Коэффициенты и надбавки никто не отменял
Аноним, Вы писали:Бывают на свете чудеса.... Вообще если руками отчет не вводить, то алгори...