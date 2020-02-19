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Новости для бухгалтера

Если сделка была между родственниками, вычет не предоставят

Если сделка купли-продажи жилья совершена между взаимозависимыми лицами (например, между братом и сестрой), имущественный налоговый вычет по НДФЛ не предоставляется.

Подробнее рассказывает компания НДФЛка в своем блоге.

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