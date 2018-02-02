Через 6 лет после «закрытия» ИП налоговая пыталась взыскать с него долг по взносам

В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области обратилась ИП, прекративший свою деятельность в 2012 году, с просьбой оказать содействие при рассмотрении вопроса предъявления налоговой службой требования к нему уплатить задолженность по страховым взносам в размере свыше 5 тысяч рублей.

Несмотря на истечение срока исковой давности, ИФНС требовала погасить задолженность, в связи с действующим тогда статусом индивидуального предпринимателя. На момент прекращения деятельности у ИП по данным ПФР числился долг на выплату страховых взносов. Так как в настоящее время администратором данных сборов является ФНС, при получении данных о наличии задолженности, в адрес заявителя было направлено требование об оплате налогов и сборов с учетом пени.

В работе над обращением региональным бизнес-омбудсменом был направлен запрос в налоговую.

Согласно ответу на запрос, были представлены данные об отсутствии задолженности перед бюджетом на 15.01.2018. В пояснении со стороны налоговой службы было сказано, что в корректировочном файле из отделения ПФР в УФНС по Смоленской области была дана информация с обновленными данными.

Бизнес-омбудсмен Смоленской области напоминает, что в подобных ситуациях предпринимателям нужно помнить о следующем: «Согласно положениям письма ФНС России от 12.12.2017 N СА-4-7/25240, Федеральная налоговая служба указывает на необходимость приостановления налоговыми органами работы по взысканию в судебном порядке недоимки по страховым взносам, пеням и штрафным санкциям по страховым взносам, являющейся невозможной ко взысканию в случаях, указанных в пункте 3 статьи 19 Закона N 250-ФЗ».

