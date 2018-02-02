Еще два региона остались без льгот по налогу на движимое имущество

С 1 января 2018 года отменяется федеральная льгота, которая частично или полностью освобождала от налога движимое имущество компаний, принятое на учет как основные средства с 1 января 2013 г.
Право устанавливать льготу по такому имуществу передано на региональный уровень. И если в регионе не принят закон о введении льготы, то с 2018 года она не действует (ст. 381.1 Налогового кодекса РФ).
К числу субъектов РФ, не принявших такие законы относятся Ульяновская и Кемеровская области. Об этом предупреждаются Управления ФНС этих регионов. Поэтому ставка налога по данному виду имущества будет применяться в размере 1,1%.
Кроме того, Ульяновское УФНС предупреждает, что с 2018 года налоговая база по налогу на имущество организаций будет определяться как кадастровая стоимость объекта в отношении следующих объектов:
- административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
- нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;
- объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные представительства;
- жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.