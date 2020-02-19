Когда можно получить вычет по НДФЛ за услуги репетитора

Над.К А кто?? Такой вот умник выкинул у меня 10 месяцев и все. С чего Вы взяли, что выкинул бухгалтер?... Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Аноним

Над.К, Вы писали: А потом блин заказываешь выписку на портале гос.услуг, а там мрак что с твоим с... Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Над.К А потом блин заказываешь выписку на портале гос.услуг, а там мрак что с твоим стажем сделал бухг... Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Над.К Аноним, сам вопрос смешон и ответа не требует )) Никто не разыгрывает вот так технику в интернете. Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Аноним, Вы писали:Я не понимаю, как достучаться до МинФина, что для уплаты НДФЛ необходимо ввести... У некоторых пользователей программы 1С 8.3 проблемы с НДФЛ. А как у вас?

Аноним

Да "много " прибавили больше разговоров и трепни по телеку С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Аноним

Добрый вечер) вк был розыгрыш айфонов) 4890 4944 5803 5078 теперь нужно доставку оплатить) 9... Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Аноним, Вы писали:Добрый день!заполняю СЗВ - СТАЖ возникли вопросы, помогите пожалуйста:1. ... Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Аноним

Это еще цветочки, а вот в налоговой - ягодки. И так, за первый и второй кварталы 2017 года знаком... Какая проблема может возникнуть при сдаче уточненки по РСВ через СБИС

Аноним

Слишком много развелось желающих поиметь процентик ничего не делая, и нотариусы - одни из этих же... Сколько придется заплатить за оформление через нотариуса дарения части квартиры

Аноним

Хотелось бы узнать,у наших депутатов не трясутся руки,получая такие зарплаты,за принятые законы,к... С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Аноним

Такие надбавки достойны получать депутаты,чиновники нашего правительства,они наверное будут очень... С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Аноним

Разговор инспектора труда с кадровой службой:Инспектор: - Ах да, у Вас такое производство: пыль,г... Ответственность по квотированию рабочих мест для инвалидов ужесточат

Аноним

Ответ техподдержки ждала 5 дней, видно много было обращаний по этому вопросу. У меня 35 чел. расп... У некоторых пользователей программы 1С 8.3 проблемы с НДФЛ. А как у вас?

Аноним

Я не понимаю, как достучаться до МинФина, что для уплаты НДФЛ необходимо ввести единую дату переч... У некоторых пользователей программы 1С 8.3 проблемы с НДФЛ. А как у вас?

Аноним

Аноним, Вы писали:4182 6000 2063 5594 Номер Карты, якобы ВТБ в одноклассниках, на которую просят ... Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

А ведь бизнес теряет возможность участвовать в тендерах из-за несуществующих долгов. Никто за это... Провал очередной передачи данных по взносам из фондов в налоговую: «Караул, грабят!»

Аноним

Аноним, Вы писали:А подскажите сзвм-стаж и одв-1 сдают бухгалтера или кадровые работники? Ка... Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Аноним

У нас программа ещё в налоговой настраивается, ничего страшного. Подождите Мы у вас спишем ... Провал очередной передачи данных по взносам из фондов в налоговую: «Караул, грабят!»

Аноним

Аноним, Вы писали:Справку о состоянии расчетов с фондами из ИФНС. Вообще-то они между собой ИФНС-... Провал очередной передачи данных по взносам из фондов в налоговую: «Караул, грабят!»

Аноним

Самые худшие слова какие только есть относятся к нашим депутатам и правительству . СЕБЕ ТЫСЯЧИ ПР... С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Аноним

Я так сразу перепровела все, но при закрытии месяца, чехарда выскакивает, причем в новых местах.П... У некоторых пользователей программы 1С 8.3 проблемы с НДФЛ. А как у вас?

Над.К Аноним, МРОТ один на всю страну. И Вы что-то путаете. Цитата из трехстороннего соглашения вашего ... С декабря 2017 изменился порядок начисления районного коэффициента

Аноним

Так то МРОТ с 1 января 2018 года составляет 9400 с копейками и получается коэффициент начислять д... С декабря 2017 изменился порядок начисления районного коэффициента

Аноним

А вот в ЯМАЛО НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ(это район Крайнего Севера) МРОТ составляет всего 6700руб. +коэф.+се... С декабря 2017 изменился порядок начисления районного коэффициента

Аноним

Не нужный материал, у меня есть сайт, но много лет не используется, даже за хостинг не плачу, сай... Как фирмы по бухгалтерскому аутсорсу сражаются за клиентов и почему проигрывают. Исследование «тайных покупателей»

Аноним

Пытались снять в Сбере пару миллионов налички с расчетного счета ИП, затребовали документы на что... Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл

Захарыч Мы сдавали на бумаге. Последние три года - 17 либо 18 января. Все три года получали письма о прос... После массовой ошибки ФНС в протоколах приема ССЧ начались штрафы

Аноним

Включить в тот период, когда поступили деньги на счет, т.е. по УСН Хорошие новости: ИП на УСН могут считать взносы с учетом расходов

Аноним

Здорово, значит МРОТ в районах крайнего Крайнего Севера и приравненных к ним местностях буде... С декабря 2017 изменился порядок начисления районного коэффициента