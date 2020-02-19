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Когда можно получить вычет по НДФЛ за услуги репетитора

Ребенок налогоплательщика получает дополнительное образование у репетитора. Возможно ли в этом случае получить соцвычет по НДФЛ?

Ответ на этот вопрос дат Минфин в письме № 03-04-05/574 от 11.01.2018.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 НК налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, опекуном (попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

Указанный налоговый вычет предоставляется при наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, ИП (за исключением случаев осуществления индивидуальными предпринимателями образовательной деятельности непосредственно) лицензии на осуществление образовательной деятельности или при наличии у иностранной организации документа, подтверждающего статус организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо при условии, что в ЕГРИП содержатся сведения об осуществлении образовательной деятельности ИП, осуществляющим образовательную деятельность непосредственно, а также представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы за обучение.

При соблюдении вышеперечисленных условий налогоплательщик-родитель вправе получить социальный налоговый вычет по НДФЛ за обучение своих детей.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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