ФНС сообщила новые коды по акцизам на автомобили

С 01.01.2018 изменены правила обложения акцизами легковых автомобилей. Какие коды следует указывать при этом в декларации, рассказала ФНС в письме № СД-4-3/1012@ от 23.01.2018.

ФНС России рекомендуется при заполнении налоговых деклараций по акцизам отражать следующие коды видов подакцизных товаров в отношении автомобилей легковых:

- код 531 - с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) и до 147 кВт (200 л. с.) включительно;

- код 533 - с мощностью двигателя свыше 147 кВт (200 л. с.) и до 220 кВт (300 л. с.) включительно;

- код 534 - с мощностью двигателя свыше 220 кВт (300 л. с.) и до 294 кВт (400 л. с.) включительно;

- код 535 - с мощностью двигателя свыше 294 кВт (400 л. с.) и до 367 кВт (500 л. с.) включительно;

- код 536 - с мощностью двигателя свыше 367 кВт (500 л. с.).