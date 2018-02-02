Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Где снизилась ставка по упрощенке

С 1 января 2018 года для ряда налогоплательщиков региона, применяющих упрощенную систему налогообложения, установлена налоговая ставка 5 процентов (Закон Хабаровского края от 22.11.2017 № 296). Такое сообщение размещено на сайте регионального Управления ФНС.

Изменения коснулись тех, кто осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности:

  •  «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам» (код по ОК 029-2014 – 88.1);
  •  «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми» (код по ОК 029-2014 – 88.91);

УФНС обращает внимание на то, что налоговая ставка в размере 5% применяется только при условии получения дохода от указанных видов деятельности в размере не менее 80 процентов.

Кроме того, для налогоплательщиков, применяющих УСН, с начала 2018 года вступает в силу ограничение по порядку применения пониженных налоговых ставок в размере 8% и 5 процентов.

Так, налогоплательщики на УСН, уплачивающие налог по льготной налоговой ставке 8%, (при получении дохода исключительно от видов деятельности, определенных краевым Законом от 10.11.2005 № 308), по ставке 8% (при получении дохода не менее 80% от определенных Законом № 308 видов деятельности) и по ставке 5% (при получении дохода не менее 80 % от определенных Законом № 308 видов деятельности) вправе применять указанные льготные налоговые ставки непрерывно не более трех налоговых периодов, начиная с 1 января 2018 года. Повторное применение налогоплательщиками пониженных налоговых ставок не допускается.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Упрощенка»

Посетить семинар по теме «Упрощенка»

Все семинары по теме Упрощенка