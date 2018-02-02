Где снизилась ставка по упрощенке

С 1 января 2018 года для ряда налогоплательщиков региона, применяющих упрощенную систему налогообложения, установлена налоговая ставка 5 процентов (Закон Хабаровского края от 22.11.2017 № 296). Такое сообщение размещено на сайте регионального Управления ФНС.

Изменения коснулись тех, кто осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности:

«Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам» (код по ОК 029-2014 – 88.1);

«Предоставление услуг по дневному уходу за детьми» (код по ОК 029-2014 – 88.91);

УФНС обращает внимание на то, что налоговая ставка в размере 5% применяется только при условии получения дохода от указанных видов деятельности в размере не менее 80 процентов.

Кроме того, для налогоплательщиков, применяющих УСН, с начала 2018 года вступает в силу ограничение по порядку применения пониженных налоговых ставок в размере 8% и 5 процентов.

Так, налогоплательщики на УСН, уплачивающие налог по льготной налоговой ставке 8%, (при получении дохода исключительно от видов деятельности, определенных краевым Законом от 10.11.2005 № 308), по ставке 8% (при получении дохода не менее 80% от определенных Законом № 308 видов деятельности) и по ставке 5% (при получении дохода не менее 80 % от определенных Законом № 308 видов деятельности) вправе применять указанные льготные налоговые ставки непрерывно не более трех налоговых периодов, начиная с 1 января 2018 года. Повторное применение налогоплательщиками пониженных налоговых ставок не допускается.