У некоторых пользователей программы 1С 8.3 проблемы с НДФЛ. А как у вас?

Неприятный сюрприз подготовили разработчики 1С для бухгалтеров в самый разгар отчетной кампании.

На нашем форуме и в блогах читатели активно обсуждают проблемы с исчислением НДФЛ в программе 1С Бухгалтерия 3.0, которые возникли после очередного обновления до релиза до 56.0.

В документе начисления зарплаты исчисление НДФЛ стало происходить странным образом, либо не происходить вовсе.

В этой связи некорректно заполняются справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ.

Бухгалтеры негодуют и мечутся по просторам Интернета в поисках решения.

У меня при зп 20000 ндфл 135000. внутри проводки правильные. а в бухучете вылез неправильный ндфл. зп переплата 700000. и ндфл к уплате 7000000. а до обновления было по 0. что там опять 1с наколбасила с обновлением? разобрался уже кто -нибудь? как же дорога эта 1с. много лет-одно и тоже, одно и тоже - scvo70

Как отмечают наши читатели, «траблы» в основном наблюдаются в базах, где ведется учет по УСН, и при обновлении релиза до 58.26 никаких улучшений с НДФЛ не произошло.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «обновление до 3.0 (3.0.57.17) документ начисление зарплаты».

Один из блогеров «Клерка» поведал бухгалтерам «рецепт» избавления от этой напасти.

1. Отменяем все банковские выписки по уплате НДФЛ



2. Отменяем все банковские выписки по выплате зарплаты (по ведомостям или работнику)



3. Отменяем все кассовые документы по выплате зарплаты (по ведомостям или работнику)



4. С начала года придется зайти в каждое начисление зарплаты или отпуска и нажать на сумму НДФЛ, там ткнуть "корректировать рассчет" и потом снять галку и провести начисление зарплаты.



5. Проводим документы выплаты зарплаты и НДФЛ.



Предварительно рекомендуется сделать копию базу.

Надо отметить, что бухгалтеры не испытывают особого восторга от перспективы избавления от проблемы таким витиеватым способом и надеются, что 1С встроит в новый релиз автоматизированный метод наведения порядка с "поплывшим" НДФЛ.

А вас миновала эта напасть?