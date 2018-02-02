Что изменилось в декларации 3-НДФЛ

Начиная с отчета за налоговый период 2017 года, представляется обновленная форма 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@, напоминает Управление ФНС Новгородской области.

Обновление декларации потребовалось из-за изменений в законодательстве.

В обновленной форме 3-НДФЛ теперь не нужно заполнять адрес на титульном листе, а при расчете имущественного налогового вычета достаточно указать кадастровый номер объекта - адрес «подтянется» автоматически.

Кроме того, с 2018 года можно получить еще один вид инвестиционного налогового вычета. Если по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, налогоплательщиком получен доход, с которого уплачен налог, то сумму налога можно получить обратно. Для этого в декларации листы «З», а также «И» дополнены соответствующими полями. Предельный размер вычета не ограничен.

Также в декларации появилось отдельное поле для заявления нового социального вычета - за оплату независимой оценки своей квалификации. Закон об этом вступил в силу в 2017 году, соответственно, заявить вычет можно уже в 2018 году.

Представить декларацию гражданам, относящимся к категории «обязанных» нужно не позднее 03 мая 2018 года (30 апреля 2018 года выпадает на выходной день). Для получения стандартных, социальных, имущественных (при покупке жилья), инвестиционных налоговых вычетов срок представления декларации не ограничен.

Налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется физическими лицами на основании справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ.