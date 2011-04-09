Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Почему лотерейный билет нельзя купить без паспорта

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют правила, согласно которым лотерейные билеты на сумму от 1 рубля можно приобрести только по паспорту.  На это обращает внимание налоговое управление Республики Мордовия.
 
Причем это правило распространяется на приобретение лотерей как через специализированные точки продаж, в различных торговых сетях, так и через Интернет.
 
Данное требование связано с поправками в ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 этого закона предусмотрено, что получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотереях относятся к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.
 
Покупатели должны будут при покупке лотерейного билета предъявить паспорт, а оператор лотереи и/ или распространитель – зафиксировать паспортные данные.
 
Контроль за соблюдением распространителями лотерей правил идентификации при заключении договоров с участниками лотереи, в том числе в электронном виде с использованием сети «Интернет», выплате, передаче или предоставлении им выигрышей, возложен на налоговые органы.
 
В случае установления фактов неисполнения требований законодательства организации и должностные лица привлекаются к административной ответственности, предусмотренной частями 1-3 статьи 15.27 КоАП.
Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
4 мнения
Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону
Странно... Это с какого времени? Перед Н.Г. покупали билеты "Русского лото", никто паспорт не спрашивал. А как же защита персональных данных? Думаю, в этой связи популярность лотерей резко упадет...
Аватар
Аноним
, Пенза

Покупатели лотерейных билетов, это потенциальные террористы или люди финансирующие терроризм.

Народы проживающие на территории РФ, есть ни кто иные, как потенциальные террористы. О чем сказано в законе.

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».!!!


Люди которым это нравится
Семинары по теме «Неналоговые проверки»
Бухгалтерские новости
 
Выиграли в казино? Поздравляем! Не забудьте сдать 3-НДФЛ и уплатить налог
 
Бухгалтерские новости
 
НДФЛ с сумм выигрышей будут удерживать операторы лотерей
 

Посетить семинар по теме «Неналоговые проверки»

Все семинары по теме Неналоговые проверки