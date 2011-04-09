Почему лотерейный билет нельзя купить без паспорта

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют правила, согласно которым лотерейные билеты на сумму от 1 рубля можно приобрести только по паспорту. На это обращает внимание налоговое управление Республики Мордовия.
Причем это правило распространяется на приобретение лотерей как через специализированные точки продаж, в различных торговых сетях, так и через Интернет.
Данное требование связано с поправками в ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 этого закона предусмотрено, что получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотереях относятся к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.
Покупатели должны будут при покупке лотерейного билета предъявить паспорт, а оператор лотереи и/ или распространитель – зафиксировать паспортные данные.
Контроль за соблюдением распространителями лотерей правил идентификации при заключении договоров с участниками лотереи, в том числе в электронном виде с использованием сети «Интернет», выплате, передаче или предоставлении им выигрышей, возложен на налоговые органы.
В случае установления фактов неисполнения требований законодательства организации и должностные лица привлекаются к административной ответственности, предусмотренной частями 1-3 статьи 15.27 КоАП.
Скоро этот ФЗ станет главнее Конституции.
Покупатели лотерейных билетов, это потенциальные террористы или люди финансирующие терроризм.
Народы проживающие на территории РФ, есть ни кто иные, как потенциальные террористы. О чем сказано в законе.
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».!!!