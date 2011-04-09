Почему лотерейный билет нельзя купить без паспорта

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют правила, согласно которым лотерейные билеты на сумму от 1 рубля можно приобрести только по паспорту. На это обращает внимание налоговое управление Республики Мордовия.

Причем это правило распространяется на приобретение лотерей как через специализированные точки продаж, в различных торговых сетях, так и через Интернет.

Данное требование связано с поправками в ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 этого закона предусмотрено, что получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотереях относятся к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.

Покупатели должны будут при покупке лотерейного билета предъявить паспорт, а оператор лотереи и/ или распространитель – зафиксировать паспортные данные.

Контроль за соблюдением распространителями лотерей правил идентификации при заключении договоров с участниками лотереи, в том числе в электронном виде с использованием сети «Интернет», выплате, передаче или предоставлении им выигрышей, возложен на налоговые органы.

В случае установления фактов неисполнения требований законодательства организации и должностные лица привлекаются к административной ответственности, предусмотренной частями 1-3 статьи 15.27 КоАП.