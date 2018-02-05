Работодателей хотели обязать резервировать в банке 200% ФОТ. Но идею зарубили на корню

Одна из читательниц нашего форума неожиданно обеспокоилась возможным введением для работодателей обязанности резервировать 2 месячных ФОТ на специальном банковском счете. Какова вероятность принятия такого закона?

Подскажите, насколько серьезно надо относиться к требованию резервировать деньги в ФОТ в размере 2-х месячной зарплаты ? - rad

Напомним, речь идет о законопроекте №133709-7, внесенном в Госдуму около года назад. Проект предусматривает изменения в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ТК, касающиеся очередности удовлетворения требований об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору работников должника.

При этом работодатель на открытый ему банком специальный счет эскроу обязан вносить денежные средства в размере и сроки, согласованные с работниками, но не реже одного раза в месяц и не менее одной десятой от МРОТ на каждого работника до тех пор, пока сумма накоплений на этом счете не достигнет 200% месячного ФОТ.

Между тем у нашей читательницы нет повода для беспокойства. Данный законопроект в настоящее время сдан в архив.

Дело в том, что проект не делает исключений для бюджетных организаций, а значит и им пришлось бы резервировать 2 ФОТ. А раз вопрос касается расходов бюджета, необходимо получить заключение Правительства, чего авторы проекта не сделали.