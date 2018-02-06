Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как ИП добивался возврата списанной с его счета переплаты по взносам и кто ему помог

История про ИП, которая завершилась удачно силами бизнес-омбудсмена.

Читайте в блоге компании «Такснет».

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