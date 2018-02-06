Из-за зарплатного долга перед сотрудницей компания лишилась оборудования

Жительница Санкт-Петербурга получила зарплату в размере 300 тысяч рублей благодаря судебным приставам, арестовавшим и реализовавшим промышленное оборудование организации-должника.

По решению суда организация, осуществляющая комплекс научно-исследовательских и проектных работ, должна была выплатить сотруднице долг по зарплате в 300 тыс. рублей.

Добровольного погашения задолженности со стороны должника не последовало. Судебный пристав-исполнитель предупредил руководителя организации об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда. В рамках исполнительного производства на депозитный счет отдела стали поступать небольшие суммы, передает пресс-служба ФССП.

Чтобы ускорить процесс полного погашения задолженности судебный пристав посетил организацию. В ходе выхода в адрес был произведен арест имущества должника –лабораторного оборудования. Данное имущество было оценено специалистом-оценщиком и реализовано. Вырученные от продажи оборудования денежные средства были перечислены взыскательнице.