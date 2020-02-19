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Когда компания может учесть в расходах взносы, уплачиваемые НКО

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются расходы в виде взносов, вкладов и иных обязательных платежей, уплачиваемых некоммерческим организациям и международным организациям, кроме указанных в подпунктах 29 и 30 пункта 1 статьи 264 НК.

Согласно подпункту 29 пункта 1 статьи 264 НК для целей налогообложения прибыли организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, учитываются взносы, вклады и иные обязательные платежи, уплачиваемые некоммерческим организациям, если уплата таких взносов, вкладов и иных обязательных платежей является условием для осуществления деятельности налогоплательщиками - плательщиками таких взносов, вкладов или иных обязательных платежей.

По мнению Минфина, выраженному в письме № 03-03-06/1/797 от 12.01.2018, положения подпункта 29 пункта 1 статьи 264 НК применимы в случае, когда уплата взносов, вкладов и иных обязательных платежей некоммерческим организациям является условием для осуществления деятельности налогоплательщика в силу норм законодательства РФ. В иных случаях, в том числе когда обязательность уплаты платежей некоммерческой организации обусловлена соглашением с такой НКО, указанная норма не применяется.

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