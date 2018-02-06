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Возмещение арендатором расходов на «коммуналку» включается в доходы при УСН

При определении объекта налогообложения при УСН не учитываются доходы, указанные в статье 251 НК.

В свою очередь, статья 251 НК не предусматривает исключение из доходов возмещения расходов на оплату коммунальных услуг.

Таким образом, полученная сумма арендной платы в полном объеме учитывается налогоплательщиками в доходах при исчислении налоговой базы по УСН.

Такое разъяснение дает Минин в письме № 03-11-11/995 от 15.01.2018.

Вместе с тем, на основании подпункта 9 пункта 1 статьи 251 НК в составе доходов не учитываются доходы в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента в соответствии с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение.

Предметом агентского договора являются любые взаимоотношения агента с третьими лицами в интересах принципала, в том числе выполнение функций комиссионера.

По сделке с третьими лицами у агента, применяющего УСН, в составе доходов учитывается только агентское вознаграждение.

 

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