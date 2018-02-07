Зачем физлицу нужен ИНН

При постановке на учет в налоговом органе каждой организации и физлицу присваивается ИНН.

Присвоение ИНН осуществляется исключительно в целях учета организаций и физлиц в налоговых органах и не отождествляется с именем человека, пояснил Минин в письме № 03-02-08/3628 от 24.01.2018.

При постановке на учет в налоговых органах в состав сведений о физлицах включаются их персональные данные: ФИО; дата и место рождения; пол; место жительства; данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность налогоплательщика; данные о гражданстве.

При этом физлица, не являющиеся ИП, вправе не указывать ИНН в представляемых в налоговые органы налоговых декларациях, заявлениях или иных документах, указывая при этом свои персональные данные.

Указанное положение не распространяется на отношения, не регулируемые законодательством о налогах и сборах, в том числе трудовые отношения и отношения, связанные с поступлением на госслужбу и муниципальную службу.