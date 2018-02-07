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Зачем физлицу нужен ИНН

При постановке на учет в налоговом органе каждой организации и физлицу присваивается ИНН.

Присвоение ИНН осуществляется исключительно в целях учета организаций и физлиц в налоговых органах и не отождествляется с именем человека, пояснил Минин в письме № 03-02-08/3628 от 24.01.2018.

При постановке на учет в налоговых органах в состав сведений о физлицах включаются их персональные данные: ФИО; дата и место рождения; пол; место жительства; данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность налогоплательщика; данные о гражданстве.

При этом физлица, не являющиеся ИП, вправе не указывать ИНН в представляемых в налоговые органы налоговых декларациях, заявлениях или иных документах, указывая при этом свои персональные данные.

Указанное положение не распространяется на отношения, не регулируемые законодательством о налогах и сборах, в том числе трудовые отношения и отношения, связанные с поступлением на госслужбу и муниципальную службу.

 

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Мнения
 
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2 мнения
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Аноним
, Пенза
Нюрнбергский трибунал над фашистами назвал нумерацию людей преступлением против человечества (Сборник материалов Нюрнбергского процесса, М., 1954 г., т. 2, стр. 865, 863, 910).
Интересненько получается. Выходит, что присвоение ИНН людям, это преступление перед человечеством.
Когда демократов (фашистов) судить будут за данное преступление перед человечеством?

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Аноним
, Клин
Ну что же, флаг Вам в руки. Порвите паспорт, водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, св-во о рождении, св-во о браке, св-ва о собственности, диплом и т.д. А потом посмотрим на рост преступности в отношении свободного бомжа.
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