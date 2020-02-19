Когда включать в доходы штрафы и пени за нарушение договорных обязательств

Минфин в письме № 03-03-06/1/1026 от 15.01.2018 рассмотрел вопрос о порядке налогообложения доходов в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств.

Согласно статьи 317 НК при определении внереализационных доходов в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба налогоплательщики, определяющие доходы по методу начисления, отражают причитающиеся суммы в соответствии с условиями договора.

В случае если условиями договора не установлен размер штрафных санкций или возмещения убытков, у налогоплательщика-получателя не возникает обязанности для начисления внереализационных доходов по этому виду доходов.

При взыскании долга в судебном порядке обязанность по начислению этого внереализационного дохода у налогоплательщика возникает на основании решения суда, вступившего в законную силу.

Поскольку порядок признания доходов в виде санкций за нарушение договорных обязательств, возникающих и подлежащих уплате на основании вступившего в законную силу решения суда после даты вступления в законную силу решения суда, подпунктом 4 пункта 4 статьи 271 НК не определен, указанные доходы подлежат признанию в соответствии с общими принципами признания доходов при применении метода начисления.

Учитывая изложенное, доходы в виде суммы санкций со дня принятия судом соответствующего решения до момента фактического погашения долга, подлежащие уплате на основании данного решения суда, учитываются для целей налогообложения прибыли на конец соответствующего отчетного периода (налогового периода) или на дату фактического погашения долга - в зависимости от того, какое событие произошло ранее.