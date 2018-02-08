Когда плательщики ЕСХН могут не платить налог на имущество

С 1 января 2018 года организации и ИП на ЕСХН освобождаются от обязанности по уплате налога на имущество организаций и налога на имущество физлиц.

Это касается имущества, используемого ими при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями).

К сельскохозяйственной продукции относятся продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства и продукция животноводства (в том числе полученная в результате выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов), конкретные виды которых определяются Правительством РФ в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

Порядок отнесения продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства, устанавливается Правительством РФ.

Следовательно, при соблюдении вышеназванных условий налогоплательщики ЕСХН в отношении указанного имущества вправе применить освобождение по налогу на имущество.

А как быть, если плательщики ЕСХН совмещают этот режим, например, с ЕНВД?

В части имущества, полностью используемого организацией в предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению ЕСХН, для производства сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработки и реализации этой продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями, налог на имущество организаций не уплачивается.

Что касается ОС, используемых для иных видов предпринимательской деятельности, то их стоимость включается в налоговую базу по налогу на имущество организаций, если иное не установлено главами НК, касающимися специальных налоговых режимов.

Если имущество используется сельскохозяйственными товаропроизводителями как в деятельности, облагаемой ЕСХН, так и в иной деятельности и по данному имуществу невозможно обеспечить раздельный бухгалтерский учет, то остаточную стоимость имущества, являющегося объектом налогообложения по налогу на имущество организаций, следует определять пропорционально сумме выручки от реализации продукции (работ, услуг), полученной в процессе иной деятельности, в общей сумме выручки от реализации продукции (работ, услуг) организации.

Налог на имущество физлиц исчисляется в отношении объектов недвижимого имущества налоговыми органами на основании сведений, представленных в налоговые органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, и уплачивается индивидуальными предпринимателями на основании соответствующего налогового уведомления.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-10/2342 от 18.01.2018.