Что делать с входящим НДС при покупке товаров за счет бюджетных субсидий

С 1 января 2018 года в случае приобретения товаров (работ, услуг), в том числе ОС и НМА, имущественных прав, за счет субсидий или бюджетных инвестиций, полученных из бюджетов бюджета РФ, суммы НДС, предъявленные налогоплательщику либо фактически уплаченные им при ввозе товаров, вычету не подлежат.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-10/2342 от 18.01.2018.

При этом налогоплательщик обязан вести раздельный учет по НДС.

Входящий НДС включаются в расходы при исчислении налога на прибыль при условии, что расходы на приобретение товаров (работ, услуг), в том числе ОС и НМА, имущественных прав, учитываются в расходах при исчислении налога на прибыль и при условии ведения раздельного учета.

При отсутствии у налогоплательщика раздельного учета суммы НДС по такому имуществу, приобретаемому за счет субсидий, в расходы при исчислении налога на прибыль организаций не включаются.

Что касается порядка ведения раздельного учета в указанном случае, то НК данный порядок не установлен. Поэтому налогоплательщик должен самостоятельно определить порядок ведения раздельного учета, отразив его в учетной политике организации.

В случае когда бюджетные субсидии получены на возмещение уже понесенных налогоплательщиком затрат, суммы НДС, принятые к вычету, подлежат восстановлению.

При частичном возмещении затрат, восстановлению подлежит сумма НДС, принятая к вычету, в соответствующей доле.

Указанная доля определяется исходя из стоимости товаров (работ, услуг), в том числе ОС и НМА, имущественных прав, без учета НДС, приобретенных за счет субсидий или бюджетных инвестиций на возмещение затрат, в общей стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), в том числе ОС и НМА, имущественных прав, без учета НДС.

Суммы НДС, подлежащие восстановлению, не включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), а учитываются при исчислении налога на прибыль в составе прочих расходов.