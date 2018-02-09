Как при упрощенке учитывать расходы на интернет-рекламу

Налогоплательщики, применяющие УСН, уменьшают полученные доходы на расходы на рекламу товаров, товарного знака и знака обслуживания в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль статьей 264 НК.

Перечень расходов, относящихся к расходам на рекламу, учитываемых при налогообложении в полном объеме, предусмотрен пунктом 4 статьи 264 НК. Это расходы на рекламные мероприятия через СМИ, информационно-телекоммуникационные сети, при кино- и видеообслуживании.

Учитывая, что расходы на рекламу товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания через Интернет сети предусмотрены абзацем вторым пункта 4 статьи 264 НК, то данные расходы учитываются при УСН в полном объеме (без ограничения по выручке от реализации).

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/3772 от 24.01.2018.