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Если комитент на УСН, комиссионер не начисляет НДС

Комиссионер на ОСНО реализует товары по поручению комитента на УСН. Что с НДС?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-11/3556 от 24.01.2018.

На основании пункта 1 статьи 996 ГК вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего.

Организации, применяющие УСН, не признаются плательщиками НДС.

Таким образом, комиссионер, применяющий общую систему налогообложения, при осуществлении операций по реализации товаров (работ, услуг) по поручению комитента, применяющего УСН, не предъявляет покупателям таких товаров (работ, услуг) НДС.

 

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