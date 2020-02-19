Какие налоги платят участники регионального инвестиционного проекта

В соответствии с пунктом 1 статьи 25.8 НК региональным инвестиционным проектом (РИП) признается инвестиционный проект, целью которого является производство товаров, и удовлетворяющий требованиям, установленным данным пунктом.

В частности, производство товаров должно осуществляться на территории одного из субъектов РФ, включенных в перечень.

Налогоплательщик - участник РИП, реализующий соответствующий РИП на территории одного из субъектов РФ, при выполнении им технологических операций, связанных с производством товара, который является целью инвестиционного проекта, на территории другого субъекта РФ (из перечня), может применять пониженные ставки (понижающие коэффициенты) по соответствующим налогам, если подобные операции осуществлены в рамках единого технологического процесса.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-06-06-01/3200 от 23.01.2018.