Кто платит налог за земли общего пользования в СНТ

Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физлица, обладающие земельными участками.

В пункте 2 статьи 4 Федерального закона N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» установлено, что в СНТ имущество общего пользования, приобретенное или созданное таким товариществом за счет целевых взносов, является совместной собственностью его членов. Имущество общего пользования, приобретенное или созданное за счет средств специального фонда, образованного по решению общего собрания, является собственностью такого товарищества как юрлица.

Налоговая база для исчисления земельного налога в отношении земельных участков, находящихся в общей совместной собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного участка, в равных долях.

Таким образом, в отношении имущества общего пользования, приобретенного или созданного СНТ за счет целевых взносов, налогоплательщиками по земельному налогу являются члены СНТ, а в отношении имущества общего пользования, приобретенного или созданного за счет средств специального фонда, налогоплательщиком по земельному налогу является СНТ как юрлицо.

При этом согласно пункту 4 статьи 14 Федерального закона N 66-ФЗ в редакции, действовавшей до 01.03.2015, земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, предоставлялись в собственность СНТ как юрлицу.

В связи с этим если земельные участки общего пользования ранее были предоставлены в собственность СНТ как юрлицу, то налогоплательщиком в отношении этих земельных участков является СНТ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-02/70244 от 26.10.2017.