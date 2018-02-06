Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Какое удостоверение личности иностранного сотрудника указывается в РСВ

Идентификация физлиц - получателей дохода, указанных в разделе 3 РСВ, производится по строкам 070 (СНИЛС), 080 (Фамилия), 090 (Имя), 100 (Отчество), а также по строке 140 (код вида документа, удостоверяющего личность работника) и строке 150 (серия и номер документа).

Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в РФ, определяются в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Учитывая положения указанного Федерального закона, Особенностей учета в налоговых органах физлиц - иностранных граждан, не являющихся ИП, утвержденных приказом Минфина России от 21.10.2010 N 129н, налоговыми органами при постановке на учет указанных лиц в качестве документа, удостоверяющего личность, для иностранного гражданина учитываются сведения о паспорте иностранного гражданина, либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, для лица без гражданства - о виде на жительство лица без гражданства или о разрешении на временное проживание лица без гражданства.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-4-11/1550@ от 29.01.2018.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Налоговая отчетность»
Бухгалтерские новости
 
Как считать страховые взносы на зарплату сотрудников заграничного филиала
 
Бухгалтерские новости
 
Как облагается взносами на ОМС зарплата работников из Армении
 
Бухгалтерские новости
 
Налоговики массово выявляют неверные паспортные данные в 2-НДФЛ
 
Бухгалтерские новости
 
В 45 надо паспорт поменять. А то ИФНС предъявит претензии по 2-НДФЛ
 

Посетить семинар по теме «Налоговая отчетность»

Все семинары по теме Налоговая отчетность