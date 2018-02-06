Какое удостоверение личности иностранного сотрудника указывается в РСВ

Идентификация физлиц - получателей дохода, указанных в разделе 3 РСВ, производится по строкам 070 (СНИЛС), 080 (Фамилия), 090 (Имя), 100 (Отчество), а также по строке 140 (код вида документа, удостоверяющего личность работника) и строке 150 (серия и номер документа).

Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в РФ, определяются в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Учитывая положения указанного Федерального закона, Особенностей учета в налоговых органах физлиц - иностранных граждан, не являющихся ИП, утвержденных приказом Минфина России от 21.10.2010 N 129н, налоговыми органами при постановке на учет указанных лиц в качестве документа, удостоверяющего личность, для иностранного гражданина учитываются сведения о паспорте иностранного гражданина, либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, для лица без гражданства - о виде на жительство лица без гражданства или о разрешении на временное проживание лица без гражданства.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-4-11/1550@ от 29.01.2018.