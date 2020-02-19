Вычетов по НДФЛ на покупку турпутевки не существует

Если Путин пригрел всех этих Матвиенковых и иже с ними - дело дрянь!!!
Что же эта паскуда не живет на МРОТ?
Аноним, Вы писали:Что это за стаж,9лет.Напридумывали всяких льгот для тунеядцев и пьяниц.А потом ...
Аноним, Вы писали:Работодатель в нашем государстве является налоговым агентом и перечисляет часть...
Пытаются разводить в Skype, просят перевести на 4890 4944 9924 9373
Аноним, Вы писали:Все пишут - я платил взносы, я отчислял... Да никто ничего не отчислял со своей...
Аноному из Москвы - НЕ ВЕРЮ
Аноним, Вы писали:Все пишут - я платил взносы, я отчислял... Да никто ничего не отчислял со своей...
Сам никто не отчисляет из своей Зп, но за нас платит работодатель, тем самым недоплачивая нам ЗП ...
А что Вы хотите, директор всегда найдет знакомого предпринимателя, у которого "тыжбухгалтер" всё ...
Работодатель в нашем государстве является налоговым агентом и перечисляет часть зарплаты каждого ...
4890 4945 7252 8958, тел. 8-916-447-2017 может кто-то тоже попадался или знаком номер тел. или ка...
у автора накипело )) такое же есть и у бухгалтеров, да и у любой другой профессии и даже должност...
Точно такая же проблема, бьюсь 3 день, все сроки прошли, корректирую раз 20-й!
Два вопроса.1. Интересно, каким приказом (63-фз или приказ ФСБ №795?) в состав сертификата ...
Очередную причину грабежа народа рекламируют.Спросит кто либо, чего так живём то? А ему в ответ: ...
Скоро изобретут законопроект о похоронах авансом.Вот захочешь помереть "авансом", пожалуйста, даж...
Антон Смирнов, Вы писали:sboloshina, Вы писали:Аноним, Вы писали:Сначала продукт надо тестировать...
Аноним, Вы писали:Да-да, несите ваши денежки! А потом банк благополучно обанкротится! ...
Все пишут - я платил взносы, я отчислял... Да никто ничего не отчислял со своей зарплаты - эти вз...
Да-да, несите ваши денежки! А потом банк благополучно обанкротится!
Опять люди попали.А вот те, кто учреждал этот банк, учредят другой банк, разграбят его, а потом Ц...
У нас в Краснодарском крае перед олимпиадой губернатор сказал ,что федеральные добавки к пенсии в...
ТЫЖБУХГАЛТЕРу тоже задают юридические вопросы - это же где-то рядом. И тут уж точно никакие оплат...
Аноним, Вы писали:Больше не работает!!!! Помагите!!!! Не могу больше с новой версией как ее еще, ...
Воры 90-х еще по инерции чего-то боялись, нынешние воры ничего не боятся.
У меня вопрос! Куда делись деньги за 24 месяца 2016 и 2017 годов. Говорили, что как уволитесь вам...
Аноним, Вы писали:5244 6874 0312 0719 Альфа Банк мошенник в вк, просит 4к рублей мы тоже поп...
Проверила на сайте статистики по одной организации, какие отчеты сдавать. Результат в СБИС эти от...
Гротеск какой-то! Бывают иногда умники, которые хотят бесплатно) Отказываю, ссылаясь на занятость...
Аноним, Вы писали:sv777, Вы писали:Работающий пенсионер платит в ПФР, &nb...
Аноним, Вы писали:Разве это плохой закон??? Ведь это позволит защитить работника в случае если ра...
Крик души у человека. Тоже юристом работаю. Но не смотря на точный перечень должностной инструкци...
Отработала 33 года, последние годы начисляла ну очень большую заработную плату (благо у меня свой...
если только путин останется удавку затянут на всех включая пенсионеров
sboloshina, Вы писали:Аноним, Вы писали:Сначала продукт надо тестировать и устранить ошибки...