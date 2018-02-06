Как считают транспортный налог владельцам дорогих автомобилей

Транспортный налог c применением повышающего коэффициента исчисляется с 1 января 2014 года - именно с этой даты вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013 № 214, дополнивший статью 362 Налогового кодекса РФ.

Повышающий коэффициент используется при расчете транспортного налога только на легковые автомобили стоимостью более 3 млн руб. и только на те, что перечислены в специальном списке Минпромторга на сайте www.minpromtorg.gov.ru. Согласно п. 2 ст. 362 НК РФ Минпромторг обязан выкладывать новую версию перечня на официальном сайте не позднее 1 марта. Список дорогих машин обновляется каждый год. При расчете транспортного налога на другие автомобили повышающий коэффициент не применяется.

Официальный перечень разбит на 4 таблицы по цене автомобилей. При поиске, какие авто по списку Минпромторга попали под налог на роскошь в 2018 году, обратите внимание на каждую из колонок таблицы. Модель, комплектация, тип/объем двигателя и год выпуска машины - все эти параметры должны полностью совпадать.

Так как в этом году налогоплательщики - физлица оплачивают транспортный налог за 2017 год, то ваш автомобиль следует искать в списке 2017 года. Владельцам роскошных машин транспортный налог рассчитывается с добавлением специального повышающего коэффициента, величина которого зависит от года выпуска и стоимости авто. Чем дороже и новее машина - тем выше будет коэффициент.

Такие разъяснения привели на своем сайте налоговики Краснодарского края. При этом они отметили, что в крае зарегистрировано 1837 автомобилей, попадающих в категорию дорогостоящих.