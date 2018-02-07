Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Законопроекты об амнистии капитала Госдума примет до конца недели

Пакет законопроектов об амнистии капитала Госдума планирует принять завтра в двух чтениях, и в пятницу в третьем чтении, сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

Блок вопросов по амнистии капитала стоит на пленарном заседании вторым пунктом после законопроекта о повышении МРОТ, пишет «Парламентская газета». «Мы предполагаем, что завтра утром законопроекты по амнистии капитала будут приняты в первом чтении», — сказал Александр Жуков.

Совет Думы установил, что к 17:45 по московскому времени Комитет по бюджету и налогам и Комитет по госстроительству и законодательству должны подготовить эти инициативы ко второму чтению. Соответственно, утром в пятницу блок законопроектов будет принят в третьем чтении.

«Такой ускоренный порядок рассмотрения вызван тем, что есть необходимость принятия этих законопроектов и подписания их Президентом и опубликования до 1 марта 2018 года», — сказал Александр Жуков.

Три законопроекта о проведении второго этапа амнистии капитала с 1 марта 2018 года до 1 марта 2019 года были внесены на рассмотрение Госдумы депутатами трёх фракций 1 февраля.

Изменения предлагается внести в законы о добровольном декларировании физлицами активов и счетов в банках, в Налоговый кодекс в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций, и в Уголовный кодекс.

В ходе амнистии в декларации можно будет указать счета и вклады в зарубежных банках, открытые по состоянию на 1 января, а также зарубежные счета, открытые до 1 января 2018 года и закрытые на дату подачи декларации. При этом предлагается продлить до 1 марта 2019 года предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Ставки ЕСХН разрешат уменьшать до нуля
 
Бухгалтерские новости
 
Законопроекты об амнистии капиталов рассмотрят в ускоренном режиме
 