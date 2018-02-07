Законопроекты об амнистии капитала Госдума примет до конца недели

Пакет законопроектов об амнистии капитала Госдума планирует принять завтра в двух чтениях, и в пятницу в третьем чтении, сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

Блок вопросов по амнистии капитала стоит на пленарном заседании вторым пунктом после законопроекта о повышении МРОТ, пишет «Парламентская газета». «Мы предполагаем, что завтра утром законопроекты по амнистии капитала будут приняты в первом чтении», — сказал Александр Жуков.



Совет Думы установил, что к 17:45 по московскому времени Комитет по бюджету и налогам и Комитет по госстроительству и законодательству должны подготовить эти инициативы ко второму чтению. Соответственно, утром в пятницу блок законопроектов будет принят в третьем чтении.



«Такой ускоренный порядок рассмотрения вызван тем, что есть необходимость принятия этих законопроектов и подписания их Президентом и опубликования до 1 марта 2018 года», — сказал Александр Жуков.



Три законопроекта о проведении второго этапа амнистии капитала с 1 марта 2018 года до 1 марта 2019 года были внесены на рассмотрение Госдумы депутатами трёх фракций 1 февраля.



Изменения предлагается внести в законы о добровольном декларировании физлицами активов и счетов в банках, в Налоговый кодекс в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций, и в Уголовный кодекс.



В ходе амнистии в декларации можно будет указать счета и вклады в зарубежных банках, открытые по состоянию на 1 января, а также зарубежные счета, открытые до 1 января 2018 года и закрытые на дату подачи декларации. При этом предлагается продлить до 1 марта 2019 года предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний.