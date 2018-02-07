ФНС против включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Федеральная налоговая служба не поддерживает включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс.

Такое заявление сделала замглавы службы Наталья Завилова на совещании в Совете Федерации во вторник, 6 февраля. Прописать такие платежи в НК не получится, так как их природа очень разнообразна, отметила Завилова.

«Если посмотреть на неналоговые платежи, то все, что их объединяет с налогами, — только фискальный аспект. Налоговый кодекс — достаточно системный, структурированный документ. Систематизировать все отраслевые законы таким же образом невозможно», —передает слова Завиловой РБК. По оценке налоговой службы, необходимо ограничить порядок введения такого рода платежей, сроки вступления в действие, установление тарифов, но не в рамках НК, подчеркнула она.

В начале января премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главам Минфина и Минэкономразвития до 28 февраля представить предложения о возможности включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс, хотя эти ведомства не поддерживают эту идею. Зато она понравилась главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Идея написать закон о неналоговых платежах сродни тому, чтобы установить 2 тыс. показателей по эффективности государственных программ, отчитаться о проделанной работе, но никак не решить проблему», — сказал он на Гайдаровском форуме.

В июле прошлого года Минфин и Минэкономразвития подготовили законопроект, объединяющий все неналоговые платежи в единый реестр для упрощения их регулирования.

Директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская, которая также присутствовала на совещании в Совфеде во вторник, заявила, что подготовленный законопроект позволит охватить наибольшее число всех платежей и урегулировать их, не загоняя все под признаки налогов и соответствующее регулирование. «Учитывая, что большинство платежей не попадает в бюджет, применение к ним регулирования через НК — вопрос спорный и сложный. В частности потому, что тогда их придется включить в бюджет и поменять работу всех бюджетных учреждений. Несмотря на то что мы за единство кассы, переход на финансирование всех этих платежей через бюджет не вполне оправдан», — пояснила она.

Сейчас в России действует более 30 видов платежей федерального уровня, а с учетом региональных их число достигает 50. В 2015 году совокупный размер таких платежей приближался к 700 млрд руб., сейчас цифра уже существенно превышает 1 трлн руб., говорят в Торгово-промышленной палате. Как писал Минфин в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, в 2016 году неналоговая нагрузка на экономику достигла 0,74% ВВП при общей фискальной нагрузке 29,95%.