Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Какой он, современный бухгалтер?

Основная миссия современного бухгалтера – ведение любых видов учета, контроля ради интересов собственников. Так считают 69,7% опрошенных бухгалтеров.

Анкетирование провели ПГНИУ, Профессиональный союз налогоплательщиков и Клуб бухгалтеров.

Практически половина опрошенных заявляет о желании собственников и руководства возложить на бухгалтера еще и кадровое делопроизводство.

Среди необходимых знаний практикующие бухгалтеры выдвигают знание принципов и теории бухучета (38,7%), знание методов экономического и финансового анализа (32,3%).

Приведенный результат явно свидетельствует о том, что работа бухгалтера – не простая техническая деятельность по вводу данных в бухгалтерскую программу, которая «сама все сделает», а именно методическая работа по формированию финансовой информации на основе оценки экономического содержания происходящих в организации и вне ее процессов, отмечают авторы исследования.

Среди навыков были отмечены способность к самообразованию и повышению квалификации (54,5%), а также стрессоустойчивость (15,2%). И это, пожалуй, главные после профессиональных знаний качества, которые хотят видеть работодатели при приеме на работу бухгалтера. Очевидно, что бухгалтер, не умеющий моментально отслеживать и применять на практике все изменения (причем, не столько учетного, сколько налогового, трудового, гражданского законодательства), вряд ли сможет быть полезен своему предприятию.

Основываясь на данных опроса, авторы исследования делают вывод о многоплановости работы бухгалтера, его стремлении получать новые знания, анализировать и  контролировать происходящее.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Аватар
Аноним
, Пенза
"Основная миссия современного бухгалтера " - работать на государство, а труд оплачивает работодатель.

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Профессия бухгалтер»
Бухгалтерские новости
 
Главбухам некогда обедать
 
Бухгалтерские новости
 
Главбух на связи всегда – и днем, и ночью
 

Посетить семинар по теме «Профессия бухгалтер»

Все семинары по теме Профессия бухгалтер