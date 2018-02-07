Какой он, современный бухгалтер?

Основная миссия современного бухгалтера – ведение любых видов учета, контроля ради интересов собственников. Так считают 69,7% опрошенных бухгалтеров.

Анкетирование провели ПГНИУ, Профессиональный союз налогоплательщиков и Клуб бухгалтеров.

Практически половина опрошенных заявляет о желании собственников и руководства возложить на бухгалтера еще и кадровое делопроизводство.

Среди необходимых знаний практикующие бухгалтеры выдвигают знание принципов и теории бухучета (38,7%), знание методов экономического и финансового анализа (32,3%).

Приведенный результат явно свидетельствует о том, что работа бухгалтера – не простая техническая деятельность по вводу данных в бухгалтерскую программу, которая «сама все сделает», а именно методическая работа по формированию финансовой информации на основе оценки экономического содержания происходящих в организации и вне ее процессов, отмечают авторы исследования.

Среди навыков были отмечены способность к самообразованию и повышению квалификации (54,5%), а также стрессоустойчивость (15,2%). И это, пожалуй, главные после профессиональных знаний качества, которые хотят видеть работодатели при приеме на работу бухгалтера. Очевидно, что бухгалтер, не умеющий моментально отслеживать и применять на практике все изменения (причем, не столько учетного, сколько налогового, трудового, гражданского законодательства), вряд ли сможет быть полезен своему предприятию.

Основываясь на данных опроса, авторы исследования делают вывод о многоплановости работы бухгалтера, его стремлении получать новые знания, анализировать и контролировать происходящее.