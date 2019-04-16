Где работодателям грозят налоговыми проверками за выплату низких зарплат

В Новосибирской области не заключено Региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2018 год, предупреждает Управление ФНС Новосибирской области.

Работодателям региона необходимо выплачивать работникам заработную плату в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.



Статьей 3 Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ с 01.01.2018 установлен МРОТ за полностью отработанный месяц в размере 9489 рублей.



Согласно Постановлению Конституционного суда РФ от 07.12.2017 № 38-П районный коэффициент за работу в особых климатических условиях в состав МРОТ не включается и начисляется сверх него.



Постановлением Администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474 на территории Новосибирской области установлен начисляемый к заработной плате районный коэффициент 1,25.



Таким образом, минимальный размер оплаты труда, ниже которого работодатели Новосибирской области (за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета) не могут с 1 января 2018 года начислять заработную плату своим работникам за полностью отработанный месяц, составляет:

9489 руб. x 1,25 = 11861 руб. 25 коп.



Налоговики предупреждают, что выплата заработной платы в размере ниже 11861 руб. 25 коп. за полностью отработанный месяц будет являться основанием для заслушивания руководителя хозяйствующего субъекта на заседании межведомственной комиссии по легализации налоговой базы, а также учитываться при решении вопроса о назначении выездной налоговой проверки.