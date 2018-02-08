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Законы о налоговой амнистии капитала принимают в скоростном режиме

В среду Госдума рассмотрела сразу в первом и втором чтении законопроекты о продлении налоговой амнистии капитала.

При этом между первым и вторым чтением депутаты умудрились представить технические поправки к проектам.  В третьем чтении законы будут приняты в пятницу.

Изменения вносятся в законы о добровольном декларировании физлицами активов и счетов в банках, в Налоговый кодекс в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций, и в Уголовный кодекс.

Второй этап амнистии капитала в России пройдёт с 1 марта 2018 года до 1 марта 2019 года.

Отметим, что в апреле 2016 года глава Минфина Антон Силуанов утверждал, что продления амнистии не будет.

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