Законопроекты о новой амнистии капитала внесены в Госдуму

Депутаты Андрей Макаров, Павел Крашенинников, Анатолий Аксаков и Алексей Диденко внесли в Госдуму пакет из трех законопроектов о проведении в 2018-2019 годах амнистии капитала, пишет РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в 2018 году амнистии капитала. Амнистия уже проводилась в 2016 году, тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий.

Первый законопроект устанавливает второй этап добровольного декларирования «амнистии капитала» в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, при этом в полном объеме сохранив объем гарантий для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа (с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года), а также предусмотрев такой же объем гарантий, который предоставлялся в ходе первого этапа, для декларантов второго этапа.

Декларантам, представившим свои декларации в ходе второго этапа декларирования, дается возможность указать в декларации счета (вклады) в зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но также указать счета в зарубежных банках, закрытые на дату представления декларации. Правда, при условии, что такие закрытые счета были открыты до 1 января 2018 года. Лица, представившие декларацию в ходе первого этапа добровольного декларирования, смогут повторно представить декларацию в ходе второго этапа.

Второй законопроект продлевает предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) на период до 1 марта 2019 года, а также вносит изменения, необходимые для реализации первого законопроекта. В частности, освобождает от НДФЛ любые доходы в денежной и натуральной форме, которые получает контролирующее КИК физическое лицо при ее ликвидации КИК, если ликвидация завершена до 1 марта 2019 года. До этой даты продлеваются и сроки, в течение которых ликвидируемая КИК не признается налоговым резидентом РФ, а также в течение которых в доходы и расходы ликвидируемой КИК не включаются доходы и расходы от реализации активов контролирующему лицу такой компании.

Третий законопроект распространяет гарантии, предусматриваемые законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и действующей редакцией части третьей статьи 76.1 Уголовного кодекса, на деяния, совершенные до 1 января 2018 года. Таким образом, на лиц, представивших специальные декларации в ходе второго этапа добровольного декларирования будут распространяться те же гарантии освобождения от ответственности, что и для декларантов первого этапа.