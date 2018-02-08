Трудинспекторы тщательно проверят компании, где работают инвалиды

С 1 января 2018 года госинспекторы труда будут особо проверять рабочие места и условия труда для инвалидов. Постановлением Правительства РФ от 22.11.2017 № 1409 внесены изменения в Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

С такой проверкой придут к работодателям, у которых есть сотрудники — лица с ограниченными возможностями. Отметим, что инспекторы и раньше могли проверить, соблюдают ли работодатели требования к рабочим местам для инвалидов. Однако эти вопросы не являлись основными и могли оставаться на усмотрение проверяющих.

Теперь предметом федерального государственного надзора в сфере труда является обеспечение доступности для работников, являющихся инвалидами, специальных рабочих мест и условий труда, уточнили в ГИТ Республики Хакасия.

Положением установлен порядок осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе за соблюдением требований законодательства РФ по обеспечению доступности для работников, являющихся инвалидами, специальных рабочих мест и условий труда в установленной сфере деятельности.