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Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму

В Госдуму опять внесли законопроект об изменениях ставок НДФЛ и введении прогрессивной шкалы налога.

На этот раз проект подготовила группа депутатов от фракции «Справедливая Россия».

Законопроектом предусматривается сохранение действующей ставки налога на НДФЛ на уровне 13% по доходам до 24 млн рублей в год включительно и введение ставки налога на НДФЛ на уровне 18% по доходам свыше 24 млн рублей.

Фактически под действие законопроекта попадает небольшая группа налогоплательщиков в количестве чуть более 20 000 человек, по данным 2015 года. Но сумма их доходов весьма значительна и превышает 4 трлн руб, отмечается в пояснительной записке. Небольшое количество налогоплательщиков и крупные финансовые потоки, которые возможно отследить, позволят налоговым органам относительно безболезненно адаптироваться к новым условиям работы.

Введение повышенной ставки для этой категории налогоплательщиков приведет к росту поступления налогов на 200 млрд руб.

Сегодня же в Госдуме на заседании Экспертного совета депутат Олег Нилов заявил, что «данный законопроект 11 раз вносился на обсуждение и поддерживался всеми оппозиционными партиями, и только партия Правительства возражала».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
YUM
, Санкт-Петербург
"Введение повышенной ставки для этой категории налогоплательщиков приведет к росту поступления налогов на 200 млрд руб."
Это вряд ли! К сожалению , граждане, пытающиеся считать чужие деньги никогда  не учили сопромат!
Если б учили, знали про всяческие "поправочные коэффициенты", сильно влияющие  на итоги расчета.
Простой пример ухода от повышенной ставки - "подснежник", которому  рисуют половину  от 2 лимонов "зряплаты" в месяц. всё, идите, ищите свои миллиарды! 

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