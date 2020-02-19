Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму

В Госдуму опять внесли законопроект об изменениях ставок НДФЛ и введении прогрессивной шкалы налога.

На этот раз проект подготовила группа депутатов от фракции «Справедливая Россия».

Законопроектом предусматривается сохранение действующей ставки налога на НДФЛ на уровне 13% по доходам до 24 млн рублей в год включительно и введение ставки налога на НДФЛ на уровне 18% по доходам свыше 24 млн рублей.

Фактически под действие законопроекта попадает небольшая группа налогоплательщиков в количестве чуть более 20 000 человек, по данным 2015 года. Но сумма их доходов весьма значительна и превышает 4 трлн руб, отмечается в пояснительной записке. Небольшое количество налогоплательщиков и крупные финансовые потоки, которые возможно отследить, позволят налоговым органам относительно безболезненно адаптироваться к новым условиям работы.

Введение повышенной ставки для этой категории налогоплательщиков приведет к росту поступления налогов на 200 млрд руб.

Сегодня же в Госдуме на заседании Экспертного совета депутат Олег Нилов заявил, что «данный законопроект 11 раз вносился на обсуждение и поддерживался всеми оппозиционными партиями, и только партия Правительства возражала».