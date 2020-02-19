Повод для штрафа найдется всегда: 10 тысяч за своевременный ответ на требование ИФНС

Недавно мы объявили сбор информации от народных корреспондентов в лице наших читателей о возмутивших их случаях, с которыми они столкнулись при взаимодействии с фискалами.

В нашу редакцию поступают сообщения от бухгалтеров, с болью и негодованием повествующих о своих неприятностях.

Так, одна из компаний, не имея намерений нарушать законодательство, дважды была оштрафована налоговиками.

Сначала ИФНС «выкатила» фирме штраф в 5 тыс. рублей за неформатное представление документов по «встречке», потом еще на 5 тыс. рублей за неявку на заседание, куда, со слов инспекторов, и не надо было приходить.

Доверчивость бухгалтера обернулась для компании штрафом.

Команда «фас» на пополнение бюджета любыми средствами, похоже, действительно дана. Люберецкая налоговая (не к ночи будь помянута): в конце декабря 2016 в рамках встречной проверки пришло требование о предоставлении документов, которые мы через Контур им и предоставили. Но оказалось, что формат pdf доблестная налоговая не читает. Об этом мы узнали уже после новогодних каникул, когда сроки уже прошли и документы у нас посчитали непредоставленными. В июле 2017 года вызвали на комиссию, сказали о штрафе 5000 руб - пришлось согласиться, не было ни сил, ни времени спорить. Тогда же сказали, что будет еще одно заседание, на которое можно не приходить, они и без нас этот штраф назначат. Ладно. НО: в январе 2018 приходит требование об уплате 10 000 (!) руб, из которых 5000 – за неявку на это самое заседание! - Аноним

Напомним, ранее ЦА ФНС неоднократно указывал, что положения статей 88, 129.1 НК не содержат указание на то, что, если пояснения представлены в электронном виде, но не по формату, такие пояснения не считаются представленными. В этой связи решения налоговиков, штрафующих налогоплательщиков за «неформат», отменялись.

В частности, вывод о неправомерности штрафа за неформатные пояснения сделан в решениях ЦА ФНС № СА-4-9/18214@ от 13.09.2017, № СА-4-9/18464@ от 15.09.2017