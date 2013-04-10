С 2018 управляющая компания на УСН не включает «коммуналку» в состав доходов

Законом 335-ФЗ от 27.11.17 статья 346.15 НК дополнена подпунктом 4, согласно которому доходы, полученные, в том числе, ТСЖ, ТСН, УК от собственников недвижимости в оплату коммунальных услуг, оказанных сторонними организациями, не учитываются при определении объекта налогообложения на УСН.

Новая редакция статьи 346.15 НК вступает в силу с 1 января 2018 года.

Таким образом, с 1 января 2018 года суммы платежей собственников жилья за ЖКУ, поступающие на счет управляющей организации в оплату коммунальных услуг, оказанных сторонними организациями, при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, в составе ее доходов не учитываются.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-06/2/4381 от 26.01.2018.