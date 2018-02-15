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Как киловатты перевести в лошадиные силы, чтобы посчитать акцизы на авто

Ставки акцизов на автомобили легковые дифференцированы в зависимости от мощности двигателя и установлены статьей 193 НК.

 В 2018 году размер акцизов для автомобилей составляет:

с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л. с.) включительно - 0 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л. с.) включительно - 45 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) и до 147 кВт (200 л. с.) включительно - 437 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с мощностью двигателя свыше 147 кВт (200 л. с.) и до 220 кВт (300 л. с.) включительно - 714 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с мощностью двигателя свыше 220 кВт (300 л. с.) и до 294 кВт (400 л. с.) включительно - 1 218 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с мощностью двигателя свыше 294 кВт (400 л. с.) и до 367 кВт (500 л. с.) включительно - 1 260 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с мощностью двигателя свыше 367 кВт (500 л. с.) - 1 302 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.).

В целях применения акцизов мощность двигателей автомобилей легковых в лошадиных силах определяется расчетным путем независимо от наличия или отсутствия указанного показателя в паспорте транспортного средства.

Мощность двигателя в размере 1 л. с. приравнена к 0,75 кВт, значит при исчислении акцизов для определения мощности двигателя в лошадиных силах значение указанного показателя в киловаттах делится на 0,75.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-13-14/5704 от 01.02.2018.

 

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